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Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında, binanın 2´nci katındaki dairede mahsur kalan muhabbet kuşları ile kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Her şey iki sevimli canlı için
Küçük Elif'in mutluluk gözyaşları
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DHA

Yangın Kemalpaşa Mahallesi Doğu Sokak´ta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında öğleden sonra çıktı.

Ev sahiplerinin evde olmadığı sırada çıkan yangını fark eden apartman sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.


MUHABBET KUŞLARI İLE KEDİ MAHSUR KALDI

Binanın 2´nci katında yaşayan Öztürk ailesinin kızı Elif Öztürk´ün (8), evde mahsur kalan `Şeker´ ve `Badem´ isimlerindeki muhabbet kuşları ile `Sufle´ ismindeki kedisi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Elif Öztürk, o anları gözyaşları içinde izlerken, evde maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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