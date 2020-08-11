Her üç Kenyalıdan birinin aylık geliri 55 doların altında

AA

Kenya İstatistik Ofisi (KNBS) tarafından yayınlanan "Kenya Kapsamlı Yoksulluk Analizi" raporuna göre, 16 milyon Kenyalı aşırı yoksulluk sınırı olarak nitelenen günde 1,90 doların altında gelire sahip.

Aylık gelirleri 30-55 dolar (250-450 lira) arasında olan aşırı yoksul Kenyalılar, yaklaşık 47 milyon kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yüzde 36'sını oluşturuyor.

Diğer yandan 23 milyon Kenyalı ise en az 3 temel ihtiyacını karşılayamayacak kadar maddi zorluk çekiyor.

Kentlerde yüzde 27 olan yoksulluk oranı kırsal bölgelerde yüzde 67'ye çıkıyor.

- Salgın yoksulluğu arttırdı

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ülkedeki işsizlik ve yoksulluğu arttırdığına dikkat çekti.

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 önlemleri nedeniyle binlerce Kenyalı işsiz kaldı.