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        Haberler Magazin Her yaptığıyla gündem oluyor! Bahar Candan son pozlarıyla dikkat çekti!

        Her yaptığıyla gündem oluyor! Bahar Candan son pozlarıyla dikkat çekti!

        İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasında tanına ve sonrasında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderiler ve yaptığı açıklamalarla fenomen haline gelen Bahar Candan, son yayınladığı gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti. Candan'a bazı sosyal medya kullanıcılarından olumsuz yorumlar geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 11:51
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        İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasında tanınan ve sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren fenomen Bahar Candan, son pozlarıyla dikkat çekti. Candan'ın fotoğrafları bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

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        Katıldığı moda yarışmasından sonra ünlenen ve sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle fenomen haline gelen Bahar Candan, her paylaşımıyla olay yaratmayı başarıyor. Candan bu sefer giysi odasında verdiği pozlarla gündem oldu.

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        17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Bahar Candan son fotoğrafını, "Lawyer Alisya" ( Avukat Alisya ) notuyla yayınladı.

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        Bahar Candan'ın gönderilerine bazı sosyal medya kullanıcılarından: "Gerçekten avukat mısın?", "Sen okulu bitirdin mi?","Hukuk mu okudu?" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Bahar Candan'ın son gönderileri...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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