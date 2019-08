Her Yerde Sen 10. son bölümü izlendi. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Her Yerde Sen'in yeni bölümünde, Demir’le Selin Paris gezisi konusunda hesaplaşırken Alara’nın iki günlük tatil planına takıldılar.

HER YERDE SEN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 10. son bölümünün ardından 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

HER YERDE SEN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Demir’le Selin Paris gezisi konusunda hesaplaşırken Alara’nın iki günlük tatil planına takılırlar. Ancak bu sefer tüm şirket davetlidir. Herkesin özel misafirini getirdiği tatilde Selin ve Alara’nın rekabeti giderek tırmanırken Demir ve Selin aşka giden yolu bulacaktır.