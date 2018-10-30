Heracles Almelo - Vitesse maçı rakamları

Hollanda KNVB Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Heracles Almelo, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Vitesse takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:30. Heracles Almelo, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vitesse, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 512. İddaa'da Heracles Almelo kazanır 2.40, berabere biter 3.20, Vitesse kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Heracles Almelo son hafta oynanan Sparta Rotterdam maçında 2-5 kazandı.

Vitesse, Willem II karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında alan Heracles Almelo, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Vitesse, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitesse 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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