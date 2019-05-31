Hercai 12. son bölüm sezon finali ile ekranlara geldi. ATV'de yayınlanan Hercai son bölümünde intikam için Reyyan'a acı çektiren Miran bu kez kalbini dinleyerek Reyyan'dan af diliyor ve ondan bir şans daha istiyor. Hazar Bey, Miran ve Azize Aslanbey'in karşısına çıkıp, Reyyan'ı elinden alıyor. Nasuh Ağa ise adamlarına Reyyan'ı öldürmeleri için emir veriyor.

AZAT ÖLDÜ MÜ?

Reyyan'ın geri dönmesi için Gönül'ü kaçıran Azat, Gönül tarafından vuruluyor. Gönül, Fırat'ı arayarak "Ben galiba Azat'ı öldürdüm" diyor. Fırat ve Gönül Azat'ı ölüme terk edip kaçıyor. Handan oğlunun vurulduğu haberini alınca gözyaşlarına boğuluyor. Heyecanın tavan yaptığı sahnede izleyiciler "Azat öldü mü?" soruları merak konusu olurken Azat kapıdan yaralı bir şekilde giriyor.

MİRAN REYYAN'I KAYBETMENİN ACISINI YAŞIYOR!

Reyyan ile yeniden birlikte olmak için elinden gelen her şeyi yapan Miran, bir kez daha Reyyan'ı kaybetmesinin acısını yaşıyor. Onsuz nefes alamayacağını söyleyen Miran, "Reyyan benim için beni bıraktı." diyor. Miran babaannesine "Reyyan benim düşmanım değil. Annem beni affeder. Ne kadar uzakta olsa da annem beni bilir. Benim düşmanım Hazar" diyor. Azize Şadoğlu ise, "Kalbine mühür basıp Reyyan'ı unutacaksın" diyor. Miran ise bu sözler karşısında gözyaşlarına boğuluyor. Torununun acısına daha fazla dayanamayan Azize, "Madem bu kadar seviyorsun, Azize bu oyuna bu sevdayı da dahil eder" diyor.

AZİZE İLE HANİFE KARDEŞ ÇIKTI!

Hercai sezon finalinde şaşkına çeviren bir olay daha yaşandı. Şadoğlu ailesinin hizmetlisi olan Hanife ile Azize Aslanbey kardeş oldukları ortaya çıktı.

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.