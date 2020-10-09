Hercai dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı ATV'de yayınlanıyor. Dizinin son bölümünde; Azize'nin uğruna yıllarını harcadığı intikamın asıl sebebini öğrenip daha fazla kimse zarar görmeden bu intikamı bitirmek isteyen Reyyan ve Miran yalandan bir ayrılık oyunu oynamaya karar vermişlerdir.

HERCAİ 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

Bu ayrılık aralarındaki özlem ve tutkuyu had safhaya çıkarırken Aslan'ın yan evde bilerek bıraktığı çakmağı bulan Miran'ın kıskançlığı ortalığı fena karıştırır. Reyyan'ın hamile olduğunu zanneden Hazar onu ve bebeğini olaylardan uzak tutmak için onları Zehra'nın yanına götürmeye karar verir.

Bunu duyan Miran ise uzakları yakın etmenin yollarını arar ve Reyyan'ın gitmesine fırsat vermeden Zehra'yı ona getirir. Fakat Miran'ın bu hamlesi hiç beklenmedik olaylara sebep olacaktır. Aslan'ı bir türlü gönderemeyen Azize ise Aslan'ın duvarındaki Reyyan'ın fotoğraflarını görünce şok olur ve gönlünü Reyyan'a kaptıran Aslan'ı da bu sevda uğruna kaybetmemek adına Midyat'tan gitmesi için ona reddedemeyeceği bir teklif sunar.