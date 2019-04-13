Hercai 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai yeni bölümde Miran, "Ben böyle olacağını bilmiyordum!" diyerek Reyyan'a her baktığında yalan söylemek zorunda olması içini acıttığını söyleyerek büyük üzüntü yaşadığını ifade ediyor. Aslanbey Konağı'nda konağında ise birisi Reyyan'ın kafasına silah dayıyor. İşte, Hercai 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

HERCAİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Onu şu an benden daha iyi kimse koruyamaz!"

Miran'ın, Reyyan'ı konağa getirmesiyle Aslanbey ailesi şok oluyor! Konakta zor zamanlar geçiren Reyyan, mutluluğa ne zaman ulaşacak? Tüm Midyat'ın duyduğu bu olay karşısında Azize Aslanbey' in tepkisi ne olacak? Miran' a kavuşma hayaliyle yaşadıklarını sineye çeken Gönül, bu kadarını kaldırabilecek mi? Biricik kızını Miran'ın elinden kurtarmak isteyen Zehra Şadoğlu, Aslanbey konağını basıyor! Düğünden sonra yaşadığı acılarla iyice yıpranan anne, Miran ile karşı karşıya geliyor. Miran' a unutamayacağı bir tokat atan Zehra, kızını geri alabilecek mi? Kaybettiği her şey için Reyyan'ı suçlayan Yaren, büyük planlar peşinde! Miran Aslanbey' e tehditler savuran Yaren nasıl bir yol izleyecek? Bu sefer de kaybetmek istemeyen Yaren'in hedefi kim?