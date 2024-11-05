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        Haberler Spor Voleybol Herceg Novi: 0 - Türk Hava Yolları: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Herceg Novi: 0 - Türk Hava Yolları: 3 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Karadağ'ın Herceg Novi takımını deplasmanda 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 23:27 Güncelleme: 05.11.2024 - 23:27
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        Türk Hava Yolları, Karadağ'da kazandı!
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        Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Karadağ temsilci Herceg Novi'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

        Türk Hava Yolları, 25-17, 25-21 ve 25-16'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 13 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

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