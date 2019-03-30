Eskişehir’in en eski kültürel değerlerinden biri olan ve tam bir şifa kaynağı olarak bilinen Kızılinler Kaplıcası, bugünlerde tarihe karışmayı bekliyor.

İHA'nın haberine göre 1882 yılında yapımı tamamlanan şifa kaynağı hamamın camları, kapıları kırılmış, içerisinde bulunan havuz ve çevresi de tahrip edilmiş durumda. 38 derece sıcaklığa sahip kaplıcanın suyu; depresyon, mide, böbrek, bağırsak, romatizma, kadın ve cilt hastalıkları tedavilerinde etkili oluyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, tıbbi amaçlı kullanılabilen suyun bulunduğu ve son dönemlerde kimsenin ilgilenmediği hamamın onarılmasını istiyor.

Konuyla ilgili hamamın bulunduğu Kızılinler Mahallesi’nin muhtarı İsmail Kızılinler, buranın suyunun her derde deva olduğunu ifade ederek, "Burası kazıldı, sıcak su çıktı. Kükürtlü bu su. Cilt hastalıklarına böbrek hastalıklarına, safra kesesine, egzamaya, kadın hastalıklarına iyi geliyor. Laboratuvar sonuçları da var. Eskiden imece usulü deyince herkes bir şey yapmak için geliyordu. Burada o zaman 120 hane varsa, o 120 hanenin de alın teri var. Kendileri kazmalarla küreklerle çalıştılar. O zaman yoksulluk var, para yok. Para yardımı da yapıldı ama çok fazla değil. Bu varlığa, anıta veya bir nimete yapılmış bir hakarettir. Bunlar bilinçli yapıldı. Bunları iyi kötü tahmin edebiliyoruz ama gözümüzle görmediğimiz için bunlar ağır şeyler. Yabancı değil bunları yapanlar. Yaptıranlar da yabancı değil. Yani bunlar sadece karalamak için. Keşke beni vursalardı da buraya zarar vermeselerdi. Burası bir nimetti. Bizim buranın sembolüydü. Bu bizim Kızılinler’in sembolüydü, şifalıydı" şeklinde konuştu.

KAĞIT TIKADILAR, ÇÖP TIKADILAR, SUYU BİLE KAPADILAR"

Farklı şehirlerden ve ülkelerden bilen insanların buraya suyu için geldiklerini söyleyen Muhtar Kızılinler, "Bakın ben buradaki mermerleri döşettirdim. 17 gün mermerci geldi ustalar geldi ilgilendim. Kurna dedikleri yer de mozaikti. Her taraf perişandı, oralara da mermer yaptırdım. Buraların boşaltıldığı gün hepsini atmışlar. O akşam dağıtmışlar. Havuza atmışlar, sağa sola atmışlar. Kağıt tıkadılar, çöp tıkadılar, suyu bile kapadılar yani. Bunlar iyi şeyler değil. Aslında benim suçum yok. Benim içim rahat ama üzülüyorum. Bakın Erzurum’dan, Kütahya’dan, Konya’dan da geldiler. Avrupa’da yaşamış, buraya geldiği zaman kızını, çocuğunu getirenler oldu" dedi.