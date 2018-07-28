Herfolge Koge - FC Roskilde maçı istatistikleri

Danimarka 1.Lig maçında Herfolge Koge ile FC Roskilde, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:45. Herfolge Koge, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Roskilde son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 458 kodlu maçı oynayanlar; Herfolge Koge galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, FC Roskilde galibiyet oranı 3.20. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Herfolge Koge son hafta oynanan LFA maçında 2-2 berabere kaldı.

FC Roskilde, Thisted karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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