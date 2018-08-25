Herfolge Koge - Hvidovre düellosu

Danimarka 1.Lig maçında Herfolge Koge ile Hvidovre, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:45. Herfolge Koge 12 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Hvidovre 9 puanda ve 2. sırada. Herfolge Koge, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hvidovre son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 524 kodlu maçı oynayanlar; Herfolge Koge galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Hvidovre galibiyet oranı 3.50. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Herfolge Koge önceki hafta Hvidovre mücadelesinde 3-0 kazandı.

Hvidovre ise Herfolge Koge maçında 3-0 yenildi.

Herfolge Koge, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Herfolge Koge, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

Hvidovre, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hvidovre 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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