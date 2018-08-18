Herfolge Koge - LFA maçı heyecanı

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Herfolge Koge, 19 Ağustos 2018 Pazar günü LFA takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:45. Maç öncesi Herfolge Koge 9 puanla 1. sırada, LFA 5 puanla 3. sırada bulunuyor. Herfolge Koge son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. LFA, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 518 kodlu maçı oynayanlar; Herfolge Koge galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, LFA galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Herfolge Koge son haftadaki Esbjerg müsabasında 0-0 berabere kaldı.

LFA ise Skive IK maçında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Herfolge Koge, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

LFA ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. LFA, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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