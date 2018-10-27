Herfolge Koge - Naestved maç önü

Danimarka 1.Lig maçında Herfolge Koge ile Naestved, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:45. Maç öncesi Herfolge Koge 23 puanla 3. sırada, Naestved 22 puanla 5. sırada bulunuyor. Herfolge Koge son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Naestved, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 444. İddaa'da Herfolge Koge kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Naestved kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Herfolge Koge önceki hafta FC Roskilde mücadelesinde 1-0 kazandı.

Naestved, Elite 3000 karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Herfolge Koge, 18 gol attı ve 9 gol yedi.

Naestved, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Naestved 10 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ