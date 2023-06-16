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Herkese 'yemek ısmarlamayı' teklif eden Trump hesabı ödemeden gitti

ABD medyasına göre, Donald Trump Salı günü Miami'nin ünlü restoranına giderken hayranlarından oluşan kalabalığa "Herkese yemek!" dedi ancak sözünü tutmadı.

Herkese 'yemek ısmarlamayı' teklif eden Trump hesabı ödemeden gitti
HABERTURK.COM

Miami New Times'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde eski UFC dövüşçüsü Jorge Masvidal ünlü bir restorana giden Trump'ı "herkesin gelmiş geçmiş en sevdiği başkan" olarak karşıladı. Bunun üzerine de Trump'ın "Herkese benden yemek" dediği duyuldu.

Ancak iddialara göre Trump sözünü tutmadı.

ABD medyasına göre, Donald Trump Salı günü Miami'nin ünlü restoranına giderken hayranlarından oluşan kalabalığa "Herkese yemek!" dedi ancak sözünü tutmadı.

Habere göre restorandaki kimse Trump’ın teklifine inanmadı ve kahve bile sipariş etmedi. Trump da restoranda 10 dakika kaldıktan sonra ayrıldı.

İkinci kez hakim karşısına çıkan tek ABD başkanı

Eski Başkan, 31'i Casusluk Yasası ihlali olmak üzere 37 federal suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Trump, nisanda hakkındaki eyalet bazında cezai suçlama için ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkarken, bugün de federal bazda suçlamalar nedeniyle "hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçti.

Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları “saçma ve asılsız” olarak nitelemiş, "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar, yolsuzlar. Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler olayı

Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Trump, cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.

* Haberin görseli Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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