Herkesin gözü önünde boynundan bıçakladı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde, yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan bıçaklı kavgada boynundan yaralanan şahıs hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İskenderpaşa Mahallesi'nde geçen cumartesi günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Taraflardan biri cadde üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken diğeri aracın arkasından koştu. Otomobilin kapısını açan katil zanlısı, sürücüye saldırdı. Otomobilde bulunan diğer kişilerin araya girmesinin ardından belinden bıçak çıkaran saldırgan, otomobil sürücüsünü boynundan bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı bıçak darbesiyle kan kaybeden adam arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

'ÖLEN DE IRAKLI, VURAN DA IRAKLI'

Kavgaya tanık olan esnaf Mehmet Çarıkçı, "Bir tane uzun boylu adam geldi. Yaşlı adamı bıçakladı. Boynundan bıçaklamış. Ölen de Iraklı. Vuran da Iraklı" dedi. Olayın iftar vakti yaşandığını ifade eden esnaf Erkan Başer ise, "Müşteriler vardı. Kalabalıktı. En son fark ettiğimde olay yaşanmıştı. Kanayan yerini tutuyordu. İnsanlar bağırdı. 'Ambulans çağırın' diye. Çok kan kaybediyordu" dedi.