Batman kent merkezi Ahmet Arif Bulvarı üzerinde tartıştığı eşini defalarca bıçaklayan kişi gözaltına alınırken, bıçaklanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Babası tarafından annesi bıçaklanan kız çocuğu ise korkudan marketin tezgahlarının arkasına saklandı.

İHA'nın haberine göre, yaklaşık 4 aydan bu yana ayrı yaşayan ve boşanmak isteyen eşi ile tartışan Abdurrahman İ., herkesin gözü önünde Cahide İ.’yi defalarca kez bıçakladı. Eşinden kaçarak bir markete sığınan Cahide İ. ve yanındaki kız çocuğunun arkasından markete giren Abdurrahman İ. kızının yanında eşini bıçak darbeleriyle yaraladı.



TEZGAHIN ARKASINA SAKLANDI

Babasının bıçaklı saldırısından korkan kız çocuğu sığındığı marketin tezgahlarının arkasında saklandı. Market çalışanları ve çevredekilerin müdahale ederek elindeki bıçağı aldığı Abdurrahman İ. etkisiz hale getirildikten sonra kız çocuğu saklandığı tezgahın arkasından çıkarak yaralı olan annesinin yanına koştu.

Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cahide İ. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçak darbelerinden birinin Cahide İ.’nin kalbine yakın isabet ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Eşini defalarca kez bıçaklayarak ağır yaralayan Abdurrahman İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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