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        Haberler Sağlık Herkesin ortak sorunlarından biri: Neden kaşınıyoruz? Sebepleri neler, önüne geçmek mümkün mü? | Sağlık Haberleri

        Herkesin ortak sorunlarından biri olan kaşınma neden olur?

        İnsanların ortak sorunlarından biri olan kaşınma probleminin çözümü var mı, bulaşıcı mı, sebepleri neler? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:00
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        İnsanların her yaşta yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan kaşınma problemi, tıp dünyasında da yıllardır çözülemeyen bir sorun olmaya devam ediyor. Peki, kaşınmayı tetikleyen etkenler nelerdir, sebepleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

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        ASLINDA BİZİ KORUYOR!

        Zaman zaman sinir bozucu hale gelebilen kaşınma hissi derimizdeki tehlike oluşturabilecek unsurlardan kurtularak sağlığımızı korumamıza yardımcı olur.

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        NELER TETİKLER?

        Kaşınma hissi, cilt kuruluğu, cilt tahrişi, böcek ısırması ya da bit gibi parazitler yüzünden tetiklenebilir.

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        NPPB MOLEKÜLÜ ASIL SEBEP

        Moleküler düzeyde kaşıntının sebebi ise natriüretik polipeptid b (Nppb) molekülüdür. Böbreklerden salınan potasyum miktarını düzenleyerek kan basıncını kontrol eden bu molekül kalpte salgılanır.

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        Nppb’nin ikincil işlevi ise omuriliğe ilettiği mesajlar ile kaşıntıyı başlatmasıdır. Genetik yapısı değiştirilmiş farelerle yapılan deneylerde, Nppb molekülü üretemeyen farelerin artık kaşınmadıkları gözlendi.

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        PSİKOLOJİK NEDENLER DE ETKİLİYOR

        Deride uyarılmanın yanında psikolojik etmenlerin de kaşıntı başlatmada etkili olduğu anlaşıldı.

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        Kaşınmanın “bulaşıcılığı”na ilişkin araştırmalara göre kaşınma davranışıyla ilintili görsel ve işitsel uyaranlara maruz kalan kişilerde kaşınma davranışı önemli derecede artış gösteriyor.

        KAYNAK: TÜBİTAK

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