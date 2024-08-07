Herkesin ortak sorunlarından biri olan kaşınma neden olur?
İnsanların ortak sorunlarından biri olan kaşınma probleminin çözümü var mı, bulaşıcı mı, sebepleri neler? İşte detaylar!
İnsanların her yaşta yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan kaşınma problemi, tıp dünyasında da yıllardır çözülemeyen bir sorun olmaya devam ediyor. Peki, kaşınmayı tetikleyen etkenler nelerdir, sebepleri nelerdir? Detaylar haberimizde...
ASLINDA BİZİ KORUYOR!
Zaman zaman sinir bozucu hale gelebilen kaşınma hissi derimizdeki tehlike oluşturabilecek unsurlardan kurtularak sağlığımızı korumamıza yardımcı olur.
NELER TETİKLER?
Kaşınma hissi, cilt kuruluğu, cilt tahrişi, böcek ısırması ya da bit gibi parazitler yüzünden tetiklenebilir.
NPPB MOLEKÜLÜ ASIL SEBEP
Moleküler düzeyde kaşıntının sebebi ise natriüretik polipeptid b (Nppb) molekülüdür. Böbreklerden salınan potasyum miktarını düzenleyerek kan basıncını kontrol eden bu molekül kalpte salgılanır.
Nppb’nin ikincil işlevi ise omuriliğe ilettiği mesajlar ile kaşıntıyı başlatmasıdır. Genetik yapısı değiştirilmiş farelerle yapılan deneylerde, Nppb molekülü üretemeyen farelerin artık kaşınmadıkları gözlendi.
PSİKOLOJİK NEDENLER DE ETKİLİYOR
Deride uyarılmanın yanında psikolojik etmenlerin de kaşıntı başlatmada etkili olduğu anlaşıldı.