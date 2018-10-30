Hermannstadt - Voluntari maçı heyecanı

Hermannstadt ve Voluntari, 30 Ekim 2018 Salı günü Romanya Kupa Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:30. Hermannstadt, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Voluntari, son 5 maçında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 410. İddaa'da Hermannstadt kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Voluntari kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Hermannstadt son haftadaki Gaz Metan Medias müsabasında 0-1 yenildi.

Voluntari ise Astra Ploiesti karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Hermannstadt, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Voluntari ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Voluntari, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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