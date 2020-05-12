Hersek Lagünü'nde 3 yeni kuş türü tespit edildi

AA

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hersek Lagünü'nde yapılan son kuş sayımında "Küçük kartal", "Çam baştankarası" ve "Kındıra kamışçını" kuş türleri belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Marmara bölgesinin önemli sulak alanlarından biri olan Hersek Lagünü'nde yapılan son çalışmayla birlikte kuş türünün 224'e çıktığını belirtti.

Oral, lagüne daha çok değer katacak projeleri hayata geçireceklerini bildirerek "40 dönüm üzerine tıbbı aromatik bahçemizin projemiz bitme aşamasında. Oradan buradaki lagüne ulaşacağız. Burada bisiklet ve yürüyüş yollarıyla devam edeceğiz. Hemen karşımızda da kuş gözlem kulemiz var. Türkiye'nin tek engellilere uygun, asansörlü kuş gözlem kulesi, arkasında da onun Doğa Eğitim Merkezi yapılıyor. İçinde kuş takip merkezi, kuş tedavi merkezi, kafeteryalarıyla buranın turizmine, doğanın turizmine, tanıtımına hizmet edecek bir alan yapılıyor. Bu projelerle Hersek Bölgesi dünyaya açılacak." ifadelerini kullandı.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise Türkiye'de şimdiye kadar 480 kuş türü görüldüğünü ve kayıt altına alındığını hatırlattı.

Hersek Lagünü'nde son yapılan çalışmalarla lagündeki kuş türünün toplamda 224'e ulaştığını aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Önemli Kuş Alanı (ÖKA) özelliği de bulunan Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 2019 yılında 221'e çıkmıştı. Alanda yılbaşından bu yana yapılan çalışmalarla 3 yeni tür daha gözlenmiş olup böylelikle tür sayısı toplamda 224'e ulaşmıştır. Göç sırasında gözlenen küçük kartal (booted eagle),çam baştankarası (coal tit) ile kındıra kamışçını (sedge warbler) görülmüş olup kayıtlara geçirilmiştir."