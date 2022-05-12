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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Reel Kapital Genel Müdürü Mete Yüksel oldu. ABD enflasyonunu ardından dramatik düşüşler yaşayan global borsalar ve piyasaları yorumlayan Yüksel, bu ortamda yatırımcı için doğru adresin ne olduğunu açıklıyor. Yüksel, düşük faizli konut kredisi kampanyası ve olası enflasyona endeksli tahvilin yurtiçi piyasalara etkisini değerlendirdiği programda ayrıca Borsa İstanbul'daki son günlerdeki düşüşün nedenleri ve bundan sonraki süreci de masaya yatırıyor.

ENFLASYON MU RESESYON MU?

Global piyasaları yorumlayan Yüksel, pandeminin ardından yükselen ve savaşla birlikte ateşlenen enflasyon mu resesyon mu ikileminde hangi tarafın daha baskın göründüğünü de değerlendiriyor.

Ayrıca Rusya ve Ukrayna savaşının özellikle Avrupa ekonomisi ve bölgemize uzun vadeli etkilerini de dile getiriyor.

Global borsalardaki düşüşe uzun sure direnen Borsa İstanbul'un, bu global çöküşe ayak uydurmasının nedenlerinin de irdelendiği programda bu dönemde dünya borsalarına göre Borsa İstanbul’un avantajları ve dezavantajları da ele alınıyor.

KRİPTODAKİ ÇÖKÜŞ TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ETKİLER Mİ?

Türkiye'de piyasalarda konuşulan enflasyona endeksli tahvil ve bunun borsaya olası etkililerinin konuşulduğu programda, konut kredisinde faizin indirilmesinin banka bilançoları ve ekonomiye etkileri de dile getiriliyor. Diğer yandan kripto paralarda yaşanan önemli bir çöküşün de gündeme getirildiği programda bu dramatik düşüşün Türkiye’ye etkisi de değerlendiriliyor.