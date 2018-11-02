Hertha Berlin - RB Leipzig maçı ne zaman?

Almanya Bundesliga maçında Hertha Berlin ile RB Leipzig, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:30. Maç öncesi Hertha Berlin 16 puanla 6. sırada, RB Leipzig 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Hertha Berlin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. RB Leipzig, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 124. İddaa'da Hertha Berlin kazanır 2.70, berabere biter 3.20, RB Leipzig kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Hertha Berlin önceki hafta RB Leipzig mücadelesinde 2-6 yenildi.

RB Leipzig, Hertha Berlin karşılaşmaında 2-6 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, alan Hertha Berlin, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

RB Leipzig, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. RB Leipzig, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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