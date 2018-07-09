Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile bir araya gelen Herve Kage, kendisini Eskişehirspor’lu yapan imzayı attı. 10 Nisan 1989 doğumlu Herve Kage, 1,78 metre boyunda ve orta sahada görev alıyor. Kage, geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor forması giymişti.

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