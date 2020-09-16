İHA

Denizli’de 14 ile 15 Eylül 2020 tarihleri arasından yapılan denetimlerde toplum sağlığını hiçe sayan 2 otobüs firmasının 2 aracına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmaksızın şehirlerarası yolcu kabul etmesinden dolayı cezai işlem uygulandı.

İHA'nın haberine göre, 11 Eylül 2020 tarihli Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı’nın ilgili maddesi gereğince Pamukkale Kaymakamlığı tarafından idari para cezası ve 10 gün süre ile seferlerinden men edildiği öğrenildi.

Koronavirüs ile mücadelede gereken tüm denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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