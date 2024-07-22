Hesaba kızıp kalbinden bıçakladı!

Bursa'nın Mudanya ilçesi hesaba itiraz eden müşteri, büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi İsmet İnönü bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi. Büfede çay içen G.G., gelen hesap üzerine büfe sahibi Rasim Çiçek (63) ile tartışmaya başladı. Çıkan arbede sırasında G.G. (50), yere düştü.