Friends dizisi ile üne kavuşan ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, sosyal medyaya direnemedi ve Instagram hesabı açtı.

Haberin yayılmasıyla hayranları, ünlü aktrisin hesabını takip etmeye başladı.

50 yaşındaki oyuncunun sosyal medyaya girmesi, Instagram'ı kısa süreliğine çökertti. Aniston'ın Instagram hesabına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ünlü oyuncunun hesabı da bir süre güncellenmedi.

Ünlü yıldız ilk paylaşımını Friends dizisindeki rol arkadaşları Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer ile çekildiği bir fotoğrafla yaptı.

Aniston’ın bu paylaşımı 9 milyondan fazla beğeni alırken, fotoğrafın altına Kate Hudson, Nina Dobrev gibi ünlü isimlerin yer aldığı 400 bin kişi yorum yaptı.

Jennifer Aniston, çok kısa bir süre içinde 67.3 milyon takipçiye ulaştı.