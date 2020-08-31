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İHA

Bursa'da sabah saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan dağ yolu üzerinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde alkol almak için tekel bayiye giden iki kardeş Sercan D (24) , Levent D. (33) ve Selahattin Y. (28) arasında, alkol aldıktan sonra aralarında “hesabı neden ödemediniz” tartışması çıktı.

"HESABI NEDEN BIRAKTINIZ"

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra tekel bayiden ayrılan grup Uludağ yoluna doğru gitti. Selahattin Y., alkol alırken, hesabı ödemeden çıkan Sercan D. ile Levent D. kardeşlerle, ‘hesabı neden bıraktınız’ diyerek yeniden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selahattin Y. yanında bulunan tabancayla ilk önce havaya rastgele ateş açtı. Ardından iki kardeşi omzundan ve kasığından vurarak yaraladı.

İKİ KARDEŞİ KANLAR İÇİNDE BIRAKTI

Öylece arkadaşlarını bırakan Selahattin Y., olay yerinden uzaklaşarak kaçtı ve olay yerinde dolu şarjörü ile kolyesini düşürdü. Kanlar içinde yere yığılan iki kardeşi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu öğrenen ailesi panik içinde yaralıların başında bekledi.

ZANLININ YAKALANMASINA ÇALIŞILIYOR

İki kardeş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleriyse olay yerinden kaçan Selahattin Y.’i şarjörden ve kolyeden parmak izi alıp, yakalamak için çalışma başlattı.