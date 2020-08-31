Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Hesap kavgası kanlı bitti!

Bursa’da bir tekel bayiden alkol alan 3 kişi arasında, hesapları “neden siz ödemediniz” tartışması Uludağ yolu üzerinde kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada, iki kardeş yaralandı, zanlı ise olay yerinden kaçtı

Hesap kavgası
İHA

Bursa'da sabah saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan dağ yolu üzerinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde alkol almak için tekel bayiye giden iki kardeş Sercan D (24) , Levent D. (33) ve Selahattin Y. (28) arasında, alkol aldıktan sonra aralarında “hesabı neden ödemediniz” tartışması çıktı.

"HESABI NEDEN BIRAKTINIZ"

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra tekel bayiden ayrılan grup Uludağ yoluna doğru gitti. Selahattin Y., alkol alırken, hesabı ödemeden çıkan Sercan D. ile Levent D. kardeşlerle, ‘hesabı neden bıraktınız’ diyerek yeniden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selahattin Y. yanında bulunan tabancayla ilk önce havaya rastgele ateş açtı. Ardından iki kardeşi omzundan ve kasığından vurarak yaraladı.

İKİ KARDEŞİ KANLAR İÇİNDE BIRAKTI

Öylece arkadaşlarını bırakan Selahattin Y., olay yerinden uzaklaşarak kaçtı ve olay yerinde dolu şarjörü ile kolyesini düşürdü. Kanlar içinde yere yığılan iki kardeşi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu öğrenen ailesi panik içinde yaralıların başında bekledi.

ZANLININ YAKALANMASINA ÇALIŞILIYOR

İki kardeş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleriyse olay yerinden kaçan Selahattin Y.’i şarjörden ve kolyeden parmak izi alıp, yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemi sosyal yardımı başvurusu YAP! E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
45 kilo eroini 'Rexo' buldu
GÜNDEM45 kilo eroini 'Rexo' buldu
EBA giriş 2020 TIKLAYIN! EBA yeni şifre nasıl alınır? EBA şifremi unuttum
GÜNDEMEBA öğrenci giriş ekranı 2020
EBA TV ders programı: 31 Ağustos-18 Eylül İlkokul, ortaokul ve lise EBA uzaktan eğitim ders programı
GÜNDEMEBA TV 31 Ağustos-18 Eylül ders programı
TRT EBA TV izlemek için TIKLA... 31 Ağustos TRT EBA TV ilkokul ortaokul ve lise derslerini canlı izle
GÜNDEMTRT ile EBA TV canlı yayını izleyin...
Anlaşmak için buluştular! Silahlı çatışma: 2 ölü!
GÜNDEMAnlaşmak için buluştular! Silahlı çatışma: 2 ölü!
Son dakika! 2020-2021 eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başlıyor - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk ders zilini çaldı!
Akılalmaz olay! Üniversiteli Eda 20 yaşındaydı! Dedesine aşure götürüyordu!
GÜNDEMÜniversiteli Eda 20 yaşındaydı! Dedesine aşure ...
Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
GÜNDEMArkadaş kurşunuyla gelen ölüm!
DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Türkiye kavruluyor - Hava durumu
GÜNDEMMeteoroloji uyardı! Türkiye kavruluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X