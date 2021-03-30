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Heyecanla beklenen "Kırmızı Kamyon"dan nefes kesen ön izleme sahnesi!

Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini ekranlara taşımaya hazırlanan, Show TV'nin 10. Ev imzalı yeni dizisi 'Kırmızı Kamyon'dan heyecan dolu yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Bir hayatı kurtarmak için itfaiye ekibinin titizlikle gösterdikleri çabaya tanık olunan sahne nefesleri kesiyor.

Heyecanla beklenen

Show TV'de ekranlara gelecek olan, yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği "Kırmızı Kamyon", Çarşamba akşamı başlıyor. Dizinin yayın tarihi için geri sayım sürerken yeni bir ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu. Heyecanın doruklara ulaştığı sahnede Uğur'un (Görkem Sevindik) ve itfaiye ekibinin, bir kadının hayatını kurtarmak için titizlikle yürüttüğü zorlu ve tehlikeli çaba ekranlara geliyor. Uğur'un elini uzattığı kadını kurtarıp kurtaramayacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu!

Çekimlere başlamadan önce profesyonellerden eğitim alan ekibin, aksiyon dolu hayat kurtarma sahneleri soluksuz izlenecek.

BABA-KIZIN HİKAYESİ YÜREKLERE DOKUNACAK!

Kırmızı Kamyon'un büyük merak uyandıran ön izleme sahnesinin yanı sıra seyircilerle buluşan yeni tanıtımı, aksiyondan baba-kız dramına ulaşan derin bir hikayeye dair ilk ipuçlarını veriyor. Uğur'un (Görkem Sevindik),mahkemede zor anlar yaşadığı tanıtımda kızı Ömrüm'le (Ebrar Alya Demirbilek) olan ilişkisiyle ilgili söylediği sözler herkesi derinden etkiliyor. Uğur'un kızı için vereceği zorlu ve duygu yüklü mücadele her Çarşamba izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Kırmızı Kamyon, Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

İşte Kırmızı Kamyon'un 1. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Kırmızı Kamyon'un 1. Bölüm 3. Tanıtımı;

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

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