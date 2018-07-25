İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde yaptırdığı, 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına çıkmadan süs havuzunda abdest alanları sembolize eden anıtta heykellerden birinin başı kopmuştu.



Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Hollywood stüdyolarında kullanılan smooth on özel cilt kontakt platinum calayst silikon malzeme ile yapılan heykelin başı yerine konuldu.

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