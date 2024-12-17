HGS saldırganlarından 'şaka' savunması!

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcılarına hakaret içeren bildirimler göndererek şantaj yapan siber saldırganların biri Denizli’de diğeri ise Mersin’de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA'nın haberine göre şüphelilerden birinin yaptığı bir görüşmede siber saldırıyı şaka amacıyla yaptığını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

PTT’nin HGS mobil uygulamasına gerçekleştirdikleri siber saldırı sonrası kullanıcılara hakaret içeren bildirimler gönderen, ardından şantaj yoluyla para talep eden şüphelilere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Siber saldırıların ardından harekete geçen emniyet güçleri şüphelilerin ilk olarak kimlik ve ikamet adreslerini belirledi.

"ŞAKA AMACIYLA YAPTIK" Siber saldırganlardan birinin Denizli’de, diğerinin ise Mersin’de yaşadığı tespit edildi. Operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin desteğiyle gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda Jandarma ekipleri Klew mahlaslı Burak K.’yi Denizli’de, Hades lakaplı Veli B.’yi ise Mersin’de kıskıvrak yakaladı.