Karacadağ Kalkınma Ajansınca sunulan 220 bin lira hibe destek ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki 33 anaokulu eğitim materyaline kavuştu.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, okul öncesi eğitim alan çocukların öğrenmeye ilgisini artırmak, anaokullarındaki eğitim kalitesini artırmak, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin eğitim ortamlarının fiziki, beşeri ve teknik alt yapısını güçlendirerek okulları cazibe merkezi haline getirmek amacıyla proje hazırlandı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, "Silvan'da 33 Ana Sınıfının Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi ve Okullaşma Oranının Artırılması Projesi"ne 220 bin lira hibe destek verdi.

Bu destekle temin edilen trafik işaretleri, oyun malzemeleri, robotik kodlama seti ve tablet gibi çok sayıda materyal, öğrencilerin kullanımına sunulması için öğretmenlere teslim edildi.

22 farklı eğitici ve öğretici materyal ile eğitim görme imkanına kavuşacak çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.

"ANA SINIFLARIMIZIN TEMEL İHTİYAÇLARINI GİDERMİŞ OLDUK"

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, okul öncesi eğitim standartlarının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projenin hayata geçirildiğini söyledi.

İlçedeki 33 ana sınıfında temel malzemelerin dağıtımının gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, "Ana sınıflarımızın temel ihtiyaçlarını bu proje kapsamında gidermiş olduk. Okullarımızda temel fiziki şartlar ile oyuncak noktasında bir takım eksikler vardı. Bu proje kapsamında bir kısmını gidermiş olduk. Bir ana sınıfı için ihtiyaç olan ne varsa hepsi alınmış oldu." dedi.

Malzemeler yerleştirilmeden önce sınıfların boya ihtiyacının da giderildiğini belirten Çelik, böylece çocukları temiz ve sağlıklı bir ortamda ana sınıflarıyla buluşturacaklarını aktardı.

"BU MATERYALLER ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR"

Karacalar İlkokulunda öğretmen Merve Baharçiçek, eğitim materyallerinin öğrencilerin gelişimine sağladığı katkıya değinerek, desteğin eğitim ve öğretimde büyük faydasını göreceklerini dile getirdi.

Baharçiçek, "Köy çocukları bu materyallerle daha önce ulaşamadıkları eğitim imkanlarına ulaşmış oldular. Materyallerin fazlalığı onların öğrenme şansını artırıyor. Bu da şehirde yaşayan çocuklar ile köyde yaşayan çocuklar arasındaki farkı azaltıyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Bagercan Kılıç (5),okulda arkadaşlarıyla yeni malzemelerle oyunlar oynayıp, eğlendiklerini söyledi.

Bünyamin Kara da okula yeni gelen malzemelerle etkinlikler yaptıklarını anlatarak, zamanlarının güzel geçtiğini aktardı.