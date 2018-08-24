Hibernian - Aberdeen karşılaşma önü

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Hibernian, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Aberdeen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Hibernian 4 puanla 2. sırada, Aberdeen 4 puanla 5. sırada bulunuyor. Hibernian son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Aberdeen son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 348 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hibernian kazanırsa 2.05, beraberlik çıkarsa 2.90, Aberdeen sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Hibernian son haftadaki Ross County müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Aberdeen, Hearts karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Hibernian, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hibernian, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Aberdeen, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Aberdeen 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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