Hibernian - Kilmarnock düellosu

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Hibernian, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Kilmarnock takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Hibernian 5 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Kilmarnock 7 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Hibernian, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kilmarnock, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 418. İddaa'da Hibernian kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Kilmarnock kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Hibernian son haftadaki Glasgow Rangers müsabasında 5-5 berabere kaldı.

Kilmarnock ise Hearts maçında 1-0 kazandı.

Hibernian, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hibernian, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Kilmarnock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kilmarnock, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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