Hibernian - Ross County maçı ne zaman?

İskoçya Lig Kupası 2.Tur maçında Hibernian ile Ross County, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Hibernian, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Ross County son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 552 kodlu maçı oynayanlar; Hibernian galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Ross County galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Hibernian son haftadaki Ross County müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Ross County, Hibernian karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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