Hibernian - St. Johnstone maçı ne zaman?

Hibernian ve St. Johnstone, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Hibernian 18 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken St. Johnstone 17 puanda ve 7. sırada. Hibernian, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. St. Johnstone, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 342. İddaa'da Hibernian kazanır 1.50, berabere biter 3.60, St. Johnstone kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Hibernian önceki hafta St. Johnstone mücadelesinde 1-2 yenildi.

St. Johnstone ise Hibernian karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Hibernian, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hibernian, kendi sahasında 13 gol attı, 3 gol yedi.

St. Johnstone, dış sahada 3 galibiyet, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St. Johnstone 6 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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