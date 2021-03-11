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Hibiskus çayının faydaları İbrahim Saraçoğlu - Hibiskus çayının yan etkileri var mı?

Ne kadar sağlıklı olduğu düşünülse de bitki çaylarını severek içenlerin sayısı genelde çok azdır. Bitki çaylarının genelde acı ya da lezzetsiz olduğu düşünüyor. Hibiskus çayı tam da bu düşünceleri ortadan kaldıracak lezzete sahip. Tatlı ekşi tadıyla içimi oldukça kolay olan hibisküs çayının kilo vermeye yardımcı olduğu, kolestrole iyi geldiği, antioksidan özelliği sayesinde cilt sağlığına iyi geldiği biliniyor. Peki hibiskus çayının tam olarak nelere iyi geldiğini biliyor musunuz? Hibiskus çayının faydaları İbrahim Saraçoğlu - Hibiskus çayının yan etkileri var mı?

Hibiskus çayının faydaları İbrahim Saraçoğlu - Hibiskus çayının yan etkileri var mı?

Hibiskus Çayının Yüksek Tansiyona Faydası: Avrupa’da ünlü bir beslenme dergisi, hibiskus çayının yüksek tansiyona karşı etkisini gözlemlemek amacıyla bir test yayınlamıştır. Teste katılan kişilerin yarısına 6 hafta boyunca günde 3 fincan hibiskus çayı verilirken, diğer yarısına da plasebo verilmiştir. Hibiskus çayını tüketenlerde, tüketmeyenlere nazaran sistolik kan basınçlarında önemli bir azalma gözlemlenmiştir. Sonuç olarak da hibiskus çayının kan basıncı seviyelerini dengelediği ve buna bağlı olarak yüksek tansiyon riski taşıyan veya hafif tansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürdüğü saptandı.

  • Hibiskus Çayının Kolesterol Üzerindeki Etkisi: Hibiskus çayı faydaları araştırılırken, uzman araştırmalarından biri de kolesterol üzerindekini etkisini amaçlamıştır. Bu çalışmalara göre hibiskus çayı içmenin siyah çay tüketimine oranla kolesterol değerlerini daha sağlıklı seviyelerde tuttuğu gözlemlenmiştir. Düzenli olarak günde en az 2 fincan hibiskus çayı içen kişilerde, kötü kolesterolü düşürdüğü ve iyi kolesterolü arttırdığı görülmüş, buna bağlı olarak da hastalık riskinin azaldığı kanıtlanmıştır.

  • Hibiskus Çayı Kilo Verdirir mi: Hibiskus çayı faydaları arasında en merak edilen konulardan biri de kilo kaybına zemin hazırlayıp hazırlamadığıdır.

Şöyle ki, hibiskus çayı en etkili yağ yakıcı çaylardan biri olarak bilinir. Bu nedenle de vücudumuzda gerçekleşen yağ emilimini azaltıp, daha az yağ depolanmasını destekler. Hibiskus çayının kilo verme üzerindeki etkisinin bir nedeni de iştah kapatıcı özelliğidir. Uzmanlara göre acıktığımız zamanlarda 1 fincan hibiskus çayı içmek, iştahı baskılar. Aynı zamanda meyvemsi tadı sayesinde tatlı yeme isteğini de bastırır.

  • Bağışıklık Sitemine Faydası: Hibiskus çayı faydaları arasında bağışıklık sistemine olan faydası da oldukça etkilidir. İçerdiği C vitamini ve antioksidan sayesinde, bağışıklığı güçlendirmeye, hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur. Ayrıca yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, tarihte vücut ısısını düşürmek amacıyla kullanıldığı için, yüksek ateş gibi rahatsızlıklarla karşılaşıldığında, hibiskus çayı içmenin ateş düşürücü etkisinin olduğu bilinir.
  • Ağrı Kesici: Hibiskus çayı faydaları arasında önemli olanlarda biri, ağrı kesici etkisinin olmasıdır. Özellikle de kadınların regl dönemlerinde yaşadıkları kasık ve karın ağrısı gibi şikayetleri azalttığı bilinen hibiskus çayı, aynı zamanda da sakinleştirici etkisi ile bilinir. Sakinleştirici özelliği bulunan bitki çayları arasında hibiskus çayı, depresyon, sinir sistemi bozuklukları, stres gibi durumlarda içilebilecek en doğal ilaçlardan biridir.
  • Hibiskus Çayının Cilde Faydası: Sağlığımıza olduğu kadar cildimize de faydalı olan hibiskus çayı, bu özelliğini içindeki antioksidan değerinden alır.

Hücre yenilenmesini desteklediği ve gerek zararlı güneş ışınları gerekse yaşlanma nedeniyle meydana gelen cilt lekelerini azalttığı bilinen hibiskus çayı, cilt tonunu eşitlemeye ve cildin daha aydınlık bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Hibiskus Çayının Hazırlanışı Nasıldır?

Günlük tüketeceğiniz miktarda (maksimum 2 bardak) suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra suyun içerisine bardak başına 2 tatlı kaşığı olacak şekilde kurutulmuş hibiskus atın. Yaklaşık olarak 15 ila 20 dakika demledikten sonra içebilirsiniz.

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