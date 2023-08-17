Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Hiç görmediği engelli çocuğa atık malzemelerden yürüteç yaptı

        Hiç görmediği engelli çocuğa atık malzemelerden yürüteç yaptı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğretmeni, hiç görmediği 4 yaşındaki engelli çocuğa atık malzemelerden yürüteç yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hiç görmediği engelli çocuk için yürüteç yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan metal teknolojileri öğretmeni Tuğrul Akdemir'i, memleketi Giresun'dan bir köy muhtarı telefonla aradı.

        Muhtarın, 4 yaşında engeli bir kız çocuğu için yürüteç talebini ilettiği Akdemir, bu isteği yerine getirmek için harekete geçti. Sanayiye giderek atık malzeme toplayan Akdemir, engelli kız çocuğu için yürüteç yaptı.

        7-8 YAŞINA KADAR KULLANABİLECEK

        Memleketine giderek yürüteci hiçbir ücret talep etmeden çocuğa teslim edecek olan Tuğrul Akdemir, yürüteci portatif ve çocuğun engeline göre kullanılabilir tasarladığını söyledi.

        Akdemir, yürütecin rahat kullanılabilir olduğunu belirterek, "Ön tekerler sarhoş teker olduğu için kolay dönüyor. Çok fazla efor ve güç sarf etmeyecek. 7-8 yaşına kadar kullanabileceği şekilde ayarlama yaptım. Önümüzdeki pazartesi götürüp teslim edeceğim. Masraflarını kendimiz karşıladık" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        Normalin 11 derece üstünde
        Normalin 11 derece üstünde
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Süper Kupa, City'nin!
        Süper Kupa, City'nin!
        Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar: Yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar: Yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde