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Hiç yaşamamış gibi olacaksınız! Bu yöntem kötü anılarınızı hafızanızdan siliyor!

Sil Baştan filminde izleyip, "Acaba böyle bir şey mümkün mü?" diye sorguladığımız bilim mucizesi EDMR hakkında merak edilenleri haberimizin devamında sizler için derledik.

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  • Hiç yaşamamış gibi olacaksınız! Bu yöntem kötü anılarınızı hafızanızdan siliyor!

    Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) filminde görülen hafıza sildirme yöntemi hakkında bilimsel açıklamalar, mümkün olup olmadığı gibi konular merak ediliyor. İşte detaylar...
  • Hiç yaşamamış gibi olacaksınız! Bu yöntem kötü anılarınızı hafızanızdan siliyor!

    SİL BAŞTAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Çift olan Joel ve Clementine'nin çok mutlu giden 2 yıllık ilişkileri bir anda ayrılık kararı ile son bulur. Clementine, gizli bir tıp merkezine gider ve burada yapılan müdahale sonucu ilişkisine ait her şeyi sildirir. Joel bunu öğrenir ve küplere biner. Aynı prosedürü kendinde uygulatmaya karar verir fakat işler sandığı kadar kolay gitmez.
  • Hiç yaşamamış gibi olacaksınız! Bu yöntem kötü anılarınızı hafızanızdan siliyor!

    SİL BAŞTAN OYUNCULARI KİM?

    Jim Carrey, 

    Kate Winslet, 

    Kirsten Dunst, 

    Mark Ruffalo, 

    Elijah Wood, 

    Tom Wilkinson, 

    Thomas Jay Ryan, 

    Jane Adams 
  • Hiç yaşamamış gibi olacaksınız! Bu yöntem kötü anılarınızı hafızanızdan siliyor!

    EMDR NEDİR?

    Korkuları olan, kaygıları olan kişilere uygulanan terapi yöntemi olan EMDR, sorunları çözmek için uzman kişiler tarafından yapılır.
  • Hiç yaşamamış gibi olacaksınız! Bu yöntem kötü anılarınızı hafızanızdan siliyor!

    EMDR KİMLERE UYGULANIR?

    **EMDR psikoterapist olan kişilerce uygulanabilir. Ancak Uluslararası EMDR Enstitüsü denetiminde yetkili enstitülerce verilmiş uygulamalı ve kurumsal kurslara katılım diploması olan kişilerce gerçekleştirilmelidir.**

    Kaygı

    Korku

    Kaza

    Deprem

    Savaş

    Şiddet

    Taciz

    Genel olarak bu dramatik olayları yaşamış kişilere uygulanan EMDR, psikolojik tedavi yöntemleri içerisinde yer almaktadır.
  • Hiç yaşamamış gibi olacaksınız! Bu yöntem kötü anılarınızı hafızanızdan siliyor!

    EMDR NASIL YAPILIR?

    Bu yöntem ilaç ya da hipnoz ile gerçekleştirilmez. Bu tedavide beynin adaptif bilgi işleme mekanizması ele alınır. Özellikle gözlerin sağdan sol tarafa doğru hareketi ilebeynin yarım küresi üzerinden çift yönlü uyarım gerçekleştirilir. Kulaklıktan ses ile ellere titreşim verilir. Kişinin psikolojik travma yapısı üzerinden tedavi yapılır.

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