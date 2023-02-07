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Hidayet Türkoğlu: "Basketbolumuzun bütün paydaşları olarak depremzede kardeşlerimizin yanındayız"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından yaptığı açıklamada, "Sporcular, antrenörler, teknik ve idari görevliler, sponsorlar, kulüpler ve medya mensuplarıyla; basketbolumuzun bütün paydaşları olarak depremzede kardeşlerimizin yanındayız" dedi

Hidayet Türkoğlu:
İHA

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara sebep olan depremlerle ilgili olarak federasyonun resmi internet sitesinde açıklamada bulundu. Türkiye’nin tarihindeki en büyük felaketlerden birini yaşadığını belirten Türkoğlu, "Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem; başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere birçok şehrimizde can kayıplarına ve tarifsiz acılara sebep olmuştur. Ülkemiz, maalesef tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşamaktadır. Milletçe çok üzgünüz ve yastayız. Ancak geçmişimiz bize göstermektedir ki; milletimiz en zorlu şartları bile sarsılmaz metaneti ve dayanışma ruhu ile aşmayı bilmiştir. Gün yeniden birlik olma, tek yürek olarak hareket etme, birbirimize dünden daha fazla güç verme günüdür. İnşallah yaşadığımız bu felaketi; yardımlaşarak, zorda olana destek vererek atlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Yardım malzemelerini en kısa sürede bölgedeki depremzedelere ulaştıracağız"

Depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarının altını çizen Başkan Türkoğlu, "Vatanımıza hizmet etmekle yükümlü bütün sorumlu kurum ve kuruluşlar gibi Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol camiamız da deprem felaketinin yaralarını sarmak için üzerine düşeni yapacaktır. Bu amaçla AFAD ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım malzemesi kampanyası başlattık. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda toplayacağımız yardım malzemelerini en kısa sürede bölgedeki depremzedelere ulaştıracağız. Malzeme desteği kampanyamızın yanı sıra, arama kurtarma çalışmalarını ve depremzedeleri desteklemek için maddi destekte de örnek olmak ve basketbol camiamıza öncülük etmek için AFAD destek hesabına federasyonumuz bütçesinden 5 milyon TL bağışta bulunduk. Bütün basketbol camiamızı da bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Basketbolumuzun bütün paydaşları olarak depremzede kardeşlerimizin yanındayız"

Hidayet Türkoğlu, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

"Saha içindeki sportif organizasyonlarımıza deprem felaketi nedeniyle kısa süre için ara verdik. Liglerimizde oynanacak müsabakaların yeni tarihlerini en yakın zamanda duyuracağız. Maçların oynanmayacağı bu süre zarfında ve sonrasında basketbolun birleştirici gücünü depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve yaralarımızı sarmak için kullanmaya kararlıyız. Sporcular, antrenörler, teknik ve idari görevliler, sponsorlar, kulüpler ve medya mensuplarıyla; basketbolumuzun bütün paydaşları olarak depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Deprem felaketinde hayatlarını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, bu felaketin etkilediği tüm kardeşlerimiz ve deprem bölgesinde görev yapan fedakâr kahramanlarımızladır."

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