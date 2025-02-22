Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hıdırellez ne zaman 2025? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, kökeni nedir, Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

        Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

        Hıdırellez, doğanın canlanmasını ve yaşamın yenilenmesini kutlayan kadim bir bayramdır. İnsanlar, bu özel günde bolluk ve bereketin artacağına inanarak çeşitli ritüeller gerçekleştirir. Hızır Peygamberin insanlara şans ve sağlık getirdiğine inanıldığı için, bu günde yapılan dileklerin kabul olacağı düşünülür. Peki, Hıdırellez ne zaman kutlanacak ve Hıdırellez ritüelleri nelerdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hıdırellez, doğanın uyanışını, bolluk ve bereketin artmasını simgeleyen geleneksel bir bayramdır. İnsanlar, dileklerini gerçekleştirmek ve yıl boyunca şans getirmesi için çeşitli ritüeller uygular. Gül ağacının altına dilekler yazmak, ateş üzerinden atlamak ve doğaya adaklar sunmak en yaygın inanışlar arasındadır. Peki, Hıdırellez ne zaman kutlanacak?

        2

        HIDIRELLEZ ANLAMI VE KÖKENİ

        Hıdırellez, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen kadim bir bayramdır. İsmini Hızır ve İlyas isimlerinden alır. Halk inanışına göre, Hızır Peygamber karada, İlyas Peygamber ise denizlerde insanlara yardım eden, bolluk ve bereket getiren iki manevi kişiliktir. 5 Mayıs gecesi, Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına inanılır ve bu yüzden bu gece kutsal kabul edilir.

        3

        HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

        Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan ülkelerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeler. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır.

        4

        HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR, NASIL KUTLANIR?

        Dilek Tutma: Gül ağacının altına dilekler yazılıp bırakılır veya taşlarla şekiller çizilir.

        Ateşten Atlamak: Hastalıklardan ve kötü enerjilerden arınmak için ateşin üzerinden atlanır.

        Hıdırellez Sofrası: Bereketin artması için çeşitli yiyecekler hazırlanır ve dualar edilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?