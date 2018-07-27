HIFK Helsinki - Jyvaskyla JK maçı ne zaman?

Finlandiya Ykkönen maçında HIFK Helsinki ile Jyvaskyla JK, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi HIFK Helsinki 27 puanla 1. sırada, Jyvaskyla JK 10 puanla 9. sırada bulunuyor. HIFK Helsinki, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jyvaskyla JK, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 202. İddaa'da HIFK Helsinki kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Jyvaskyla JK kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

HIFK Helsinki son haftadaki Lahti müsabasında 2-1 yenildi.

Jyvaskyla JK ise VPS maçında 2-0 kazandı.

HIFK Helsinki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. HIFK Helsinki, kendi sahasında 13 gol attı, 3 gol yedi.

Jyvaskyla JK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jyvaskyla JK, 7 gol atarken 11 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ