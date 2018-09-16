HIFK Helsinki - Klubi 04 sahaya çıkıyor

Finlandiya Ykkönen maçında HIFK Helsinki ile Klubi 04, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi HIFK Helsinki 36 puanla 3. sırada, Klubi 04 16 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi HIFK Helsinki, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Klubi 04 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 791 kodlu maçı oynayanlar; HIFK Helsinki galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.90, Klubi 04 galibiyet oranı 5.50.

HIFK Helsinki önceki hafta Jaro mücadelesinde 0-1 yenildi.

Klubi 04, KTP Kotka karşılaşmaında 1-3 kazandı.

HIFK Helsinki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. HIFK Helsinki, kendi sahasında 19 gol attı, 8 gol yedi.

Klubi 04, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Klubi 04, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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