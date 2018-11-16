SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
kodlama
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Hikaye anlatarak çocuklara kodlama öğretiyor

İş zekası uzmanı ve yazar Nisa İnci, "Türkiye'nin yeni bir sanayi hamlesine girebilmesi ve 'endüstri 4.0'ı yakalaması için çocuklarımızın kodlamayı bilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi

16.11.2018 - 14:45 | Güncelleme: AA

Çocuklara hikaye anlatarak kodlama öğreten iş zekası uzmanı ve yazar Nisa İnci, "Türkiye'nin gelişebilmesi, yeni bir sanayi hamlesine girebilmesi ve 'endüstri 4.0'ı yakalaması için çocuklarımızın kodlamayı bilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Her yıl kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan ve tüm yurtta kutlanan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında, farklı kurum ve kuruluşlar çeşitli etkinlikler düzenlerken, çocukların kitap okuma alışkanlıklarına da dikkat çekiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim ve Bilişim Sistemleri'nden mezun olup kurumsal şirketlerde uzun süre yazılımcı olarak çalışan İnci, anne olduktan sonra "Oz Yazılımcısı" kitabını kaleme aldı.

"KODLAMA ÖĞRENME KONUSUNDA KAYNAK SIKINTISI VAR"

Kitapta okuyucuyu sanal maceralara sürükleyen İnci, dışarıdan zor ya da büyülü gözüken kodlama konusunda pek çok insanın fikir sahibi olmadığını söyledi.

Nisa İnci, mesleki anlamda yöneticilerin büyük verilerden anlamlı sonuçlar çıkarabilecekleri ekranlar tasarladığını aktararak, "Şu anda ilkokula giden çocuklar büyüdüğünde, çok farklı bir dünyada yaşıyor olacağız. Bu dünyada yaşamıyor olacağız. Teknolojiyi çok farklı şekillerde ve her alanda kullanacağız. Şöyle bir öngörü var; o dönemde her bir insanın internete bağlı ortalama 22 aleti bulunacakmış. Saatten buzdolabına, fırından kameramıza kadar her şey internete bağlı olacak ve biz hayatımızın her alanında kodlamayı kullanacağız. Artık okuma yazma gibi her çocuğun temel beceri olarak edinmesi gereken bir şey olduğunu düşündüğüm için bu konuyu işledim." ifadelerini kullandı.

Kodlama öğrenme konusunda bilgi kaynağı sıkıntısı yaşandığının altını çizen İnci, anaokulu öğretmenleriyle ebeveynlerden kendisine çok sayıda soru geldiğini dile getirdi.

"SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ"

Yazar İnci, bu alanda bir ilki gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bunun bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü geçtiğimiz 10 yılda dijital şirketlerin, Türkiye'deki en büyük sanayi şirketlerinin cirolarını geçtiğini, birkaç senede çok büyük cirolar elde ettiğini gördük. O yüzden Türkiye'nin de gelişebilmesi, yeni bir sanayi hamlesine girebilmesi ve 'endüstri 4.0'ı yakalaması için çocuklarımızın kodlamayı, en azından kodlamanın mantığını ve teknolojiyle neler yapılıp yapılamayacağını, nasıl eğilip bükülebileceğini bilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Frank Baum'un hafızalardan çıkmayan çocuk klasiği "Oz Büyücüsü" ile büyüdüğüne işaret eden İnci, "Modern zamanda çok büyülü şeyler kullanıyoruz aslında, cep telefonları ve uyku düzenleyen saatler gibi. Bunlar dışarıdan çok büyülü gibi gözüküyor ve 'bunların büyücüleri de yazılımcılar' gibi bir fikirden çıktı. Burada baş kahramanımız Dorothy, -Oz Büyücüsü'nün baş kahramanıdır aynı zamanda- bir fırtınaya yakalanarak paralel evrene ışınlanır ve evine dönmenin yollarını arar. Ben de 'Bir sanal evrene, dijital bir fırtınayla uçsa ve evine dönmek için kodlama öğrenmek zorunda kalsa nasıl olurdu?' diye düşündüm. Buradan yola çıktım. Dorothy'nin başına çeşitli maceralar geliyor ve yol boyunca adım adım kodlamanın mantığını öğreniyor" diye konuştu.

"EDEBİYAT DÜNYASINA RENK KATACAK"

Kodlamayı hiç bilmeyenlerin hikayeyle beraber kodlama öğrenmeye başlayacağının altını çizen Nisa İnci, şunları kaydetti: "Kimi zaman Dorothy'nin karşısına algoritmalar çıkıyor, o algoritmaları çözmeye çalışıyor. Yanında bir yol arkadaşı var, robot adam. O robot adama çeşitli komutlar vermek zorunda. Ormanda bazı maceralarla karşılaşıyor. Bazı arama algoritmalarını kullanmak zorunda kalıyor. Truva atlarıyla, solucanlarla karşılaşıp virüsleri tanıyor. Böyle uzun bir yolculukta aslında tam bir sırası olmadan, parça parça yolculuğun her annda kodlamanın çeşitli adımlarını öğreniyor ama aynı zamanda analitik düşünmeye dair belli şeyler öğreniyor."

Nisa İnci, kitabı sadece ileride programcı olmak isteyen çocukların değil hangi alanda olursa olsun, analitik düşünmeye ihtiyacı olan herkesin okuyabileceğinin altını çizdi.

Kitabın edebiyat dünyasına renk katacağı değerlendirmesinde bulunan İnci, asıl hedef kitlesi çocuklar olsa da 8 yaş ve üzeri herkesin bu kitaptan faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X