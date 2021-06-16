Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed tedavisi için Samsun'a yola çıktı

AA

AA'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde henüz 10 yaşındayken hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli duruma düşen Muhammed'in hikayesini 10 Haziran'da duyurmasının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği koordinesinde Romatem Sağlık Grubu harekete geçti.

Bugün Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan Muhammed, İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü Başkanlığının hasta nakil aracıyla Gaziantep'e getirildi.

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tetkikleri yapılan Muhammed, hastanede AA muhabirine, tedavi olacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sağlanan imkanlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Muhammed, şu ifadeleri kullandı:

"Benim tedavim Suriye'de bulanamadığı için Türkiye'ye sevk ettiler. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Rahatsızlığımdan dolayı şu ana kadar okula gitme imkanım olmadı. Yürüdükten sonra inşallah okula giderim, yaşıtlarım gibi yaşamıma devam ederim. Dua ediyorum, inşallah Türkiye'ye Allah zeval vermesin. Sevabı da Allah katında inşallah size ulaşır."

Muhammed'in annesi Um Muhammed Şehabi ise çocuğunun tedavi olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Muhammed Şehabi, tedavisinin yapılması için Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edildi.

- Muhammed'in hikayesi

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Bab ilçe merkezinde annesi ve 3 kardeşiyle hayatını sürdüren Muhammed, 2016'nın başlarında henüz 10 yaşındayken bir hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli hale geldi.

Bu saldırıda omuriliği ve sinirleri zarar gören Muhammed, günün neredeyse her saati kriz geçirerek, şiddetli ağrılara maruz kalıyor.

Bab ilçe merkezinde yaşayan Muhammed, 10 Haziran'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tedavi görmek istediğini belirtmişti. 15 yaşındaki Muhammed, bu açıklama sırasında da krize yakalanmış ve yaşadığı o anlar yürekleri burkmuştu.