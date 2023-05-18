Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 1500 TL ceza

Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfür ederek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Erkan D., 75 gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırıldı.

Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 1500 TL ceza
DHA

Olay, geçen yıl 6 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erkan D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, 'Ulan illaki ligin dibine girene kadar bu Hikmet'i tutacaklar' şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Erkan D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Erkan D. katılmadı. Hikmet Karaman'ın şikayetçi avukatı ise salonda hazır bulundu. Sanık Erkan D., önceki ifadesinde, "12 yaşında yeğenime oyun oynaması için telefonumu veririm. Hesap bana ait ama paylaşımı yeğenim yapmış. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Erkan D.'yi, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 75 adli gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırdı. Hakim sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Altınordu'da şok karar! Son dakika spor haberleri
FUTBOL Altınordu'da şok karar
Transferde flaş gelişme! Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu! - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Yerry Mina, Beşiktaş'ı ona sordu!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayılanacak?
FUTBOL İşte dev maçın 11'leri!
Montella için resmi Fenerbahçe açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Montella için resmi açıklama!
Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu!
Beşiktaş'ın transferde rotası Premier Lig!
FUTBOL Beşiktaş'ta rota Premier Lig!
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı!
FUTBOL Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
Valencia'nın hayatı film oluyor
FUTBOL Valencia'nın hayatı film oluyor
Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae'nin Manchester United transferine askerlik engeli
FUTBOL Kim Min-Jae'nin transferine askerlik engeli!
Lincoln Henrique ve Adriana Muller çiftinden anlamlı hareket!
FUTBOL Lincoln Henrique'den anlamlı hareket!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.