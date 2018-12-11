Karaman, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada maçın ilk 10-15 dakikasında net gol pozisyonlarına girdiklerini vurguladı. Karaman "1-0'dan sonra çok atak yedik. Zaman zaman iyi mücadele ettik. Rakip oyuncuların vuruş becerisinin zayıf olması ve kalecimizin iyi oynaması etkiliydi. Takım oyunu bugün aldığımız galibiyette başroldeydi." diye konuştu.
İkinci yarının belli bölümlerinde bunaldıklarını aktaran Karaman, "Bazı pozisyon değişiklikleri takıma pozitif anlamda yansıdı ve her atağa çıkışımız gol pozisyonu oldu. Kasımpaşa lig ikincisi, Medipol Başakşehir ise lider. Medipol Başakşehir ligde topa en çok sahip olan takım. Kasımpaşa yüzde 42, 43 ve 35 oranında topa sahip olduğu maçları kazanmış. Yüzde 53-54 topa sahip olduğu maçlarını da kaybetmiş. Teknoloji, futbolda zaman zaman teknik adamlara büyük ışık tutuyor." ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa karşısına, son 4 maçta 13 gol yiyen ve sadece penaltıdan 1 gol atabilen bir takım olarak çıktıklarını ifade eden Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:
"Burada gol yemeden ve 3 farkla lig ikincisine karşı kazanmak önemli bir şey. Başlangıç olarak çok önemli bir galibiyet aldık. Futbolcularımız topu aldı, göğsüne indirdi ve Kayseri şehrine attı. Mesaj veriyor. Artık onlardan gereğinin yapılmasını bekliyor. Lig zor. Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-0 yeniyor. Haftaya içeride Akhisarspor ile oynayacağız. Bir 3 puan yerimizi değiştirdi. Bir 3 puan daha hedefimizi değiştirir. Bunun için yönetim, teknik heyet, oyuncular ve şehir adım adım görevlerini yapacaklar. Yapmazlarsa toparlanmak zor oluyor."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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