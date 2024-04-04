Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Section Name

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Hikmet Karaman: Fenerbahçe'yi yaşadıkları pozitif yönde etkiledi - Futbol Haberleri

        Hikmet Karaman: Fenerbahçe'yi yaşadıkları pozitif yönde etkiledi

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'de futbol takımıyla ilgili yönetimin alacağı kararlar ve gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin yaşadıkları bana göre takımı pozitif yönde etkiledi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 00:28 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fenerbahçe'yi yaşadıkları motive etti"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 4-2 mağlup oldu.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bana göre iyi bir maç oldu. Tempolu bir maçtı. İkinci yarının başlangıcı, yediğimiz goller hep kırılma noktaları. 3-2’den sonra her an gol an atabileceğimizi görüyorduk. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum, yaşadıkları olaylardan sonra pozitif etkilenmişler. Verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

        "BASİT HATALAR YAPMAMAMIZ GEREKİYOR"

        Futbolda basit golleri yememeleri gerektiğini ifade eden Karaman, "Futbol özellikle gol yediğinde veya attığında basit ucuz gol yemeyeceksin. Son 2 gole baktığınızda takımı da demoralize ediyor. Kalecimizin 3. golden sonra aklı orada. 4. golde de tamamen bitirdi. Diğer kaleci devam etseydi farklı da olabilirdi, o da aynı golleri yiyebilirdi. Kendi takımım olarak şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye baktığınızda galibiyet sayıları, attığı goller kıyaslama yaptığında baya bir fark var. Onun için basit hatalar yapmamamız gerekiyor. Maçı seyredenler de iyi bir maç seyretti diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        "FENERBAHÇE'NİN YAŞADIKLARI POZİTİF YÖNDE ETKİLEDİ"

        Hikmet Karaman, Fenerbahçe’nin son dönemde yaşadıklarıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

        "Türk futbolunda ne olduğu belli değil. Bazen ona göre de takım yapabiliyorsunuz. Fenerbahçe’nin yaşadıkları bana göre takımı pozitif yönde etkiledi. Dzeko ve Tadic’in çok daha farklı, çok daha iyi oynadıklarını düşünüyorum."

        Müsabakadaki kararlarla ilgili ise Karaman, "Türkiye’de hakemleri tartışırken esas tartışılması gereken VAR’dakiler. Bu maç özelinde konuşmuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        AYM'den gecekondu kararı
        AYM'den gecekondu kararı
        "Hiç ceza almayı beklemiyorduk"
        "Hiç ceza almayı beklemiyorduk"
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        "Bizde boş tehdit yok"
        "Bizde boş tehdit yok"
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?