Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklama yapan teknik direktör Hikmet Karaman, ligde 2 haftayı geride bıraktıklarını ve 1 puan topladıklarını söyleyerek, "Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray'ın Konya ile 1-1 berabere kalması aldatıcı olmasın. Maçın gole kadar olan bölümde Galatasaray´ın oyunu nasıl kontrol ettiğini gördük. Futbol oynuyorsunuz ve 1-0 yeterli olmuyor. Konyaspor da iyi mücadele etti. Özellikle defans yaparak, mücadelesinin karşılığını son dakikada attığı golle aldı. Bizim görmemiz gereken Galatasaray´ın gücüdür. Biz hem teknik anlamda hem de personel anlamında eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"SKORU ALACAK OYUNCULARI BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Galatasaray maçı ile kendi sahalarında bu sezon ikinci kez taraftarlarının huzuruna çıkacaklarını belirten Karaman, şöyle konuştu: "Matematiksel olarak puanlarımızın daha yukarıda olması gerekiyor, o nedenle çalışmalarımıza başladık. Gönül isterdi ki hazırlık kampına takım yüzde 90 oyuncu ile tam gitsin. Lig başladığında da yüzde 70 oranında hazır olarak sezona başlayalım. Tabii bunu yapabilmeyi isterdik. Bu sezon ilk 2 maçımızda 7-8 yeni oyuncu ile oynadık. Bu bir süreç meselesidir. Cıvatayı sıkıştırmak gibi bir iş yapmıyoruz, insanlarla çalışıyoruz. Hepsi farklı dilleri ve farklı anlayışları olan insanlarla beraberiz. Bir de hazır mı geldi, yoksa hazır gelmedi mi? Zamanla takımımız oturacak ancak bu bir süreçtir. Bu sürecin 1-2-3 haftası olmaz. Skoru alacak oyuncuları bir araya getirmeye çalışıyoruz."

Karaman, transfer çalışmalarının bitip bitmediği yönündeki soruya ise "Transfer bitmez. Niye bitmez, maç oynuyorsunuz, sakatlık oluyor, eksilik oluyor, ani bir giden oluyor ve bunun yerini doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Biz de duruma göre bakacağız." şeklinde yanıt verdi.