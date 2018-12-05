Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 puan ile 17. basamakta yer alan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp Hikmet Karaman'la anlaştı.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sezon başında takımımızda görev alan teknik direktörümüz sayın Ertuğrul Sağlam’la, karşılıklı görüşerek yollarımızın ayrılmasından sonra yaptığımız çalışma ve görüşmeler sonunda;

Daha önce de Kayseri’de görev yapmış olan değerli teknik direktör sayın Hikmet Karaman ile anlaşılmış olup, sözleşme detayları daha sonra açıklanacaktır. Yeni hocamız Perşembe günkü antrenmanda KAYSERİSPOR’umuzun başında olacaktır.

Şehrimiz ve hocamız için hayırlı olsun."

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