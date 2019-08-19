Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında Alanyaspor'a karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ama son dakikalarda savunmada rakip oyuncu takibi konusunda yaşadıkları hatadan dolayı kornerden yedikleri golle sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Golü yedikten sonra oyuncularının sahaya iyi bir karakter ortaya koyduğunu, maçı çevirebilecek pozisyonlara girdiklerini ifade eden Karaman, "84. dakikaya geldikten sonra gol yemememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Kendi kendimize bunu tartışıp önümüzdeki maçlara daha dikkatli bir hale gelmemiz gerekiyor. Kornerden çok basit bir gol yedik. Kale önünden topu aşıran oyuncuyu kimse takip edemedi, o bizim hatamız. Diğer taraftan da golden sonra takım ayakta kaldı ve en az 2-3 pozisyon bulduk." diye konuştu.

"2. MAÇTA BUNU TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ"

Henrique'nin golünün iptal edildiğini, VAR hakemlerinin bu konuda karar vermekte oldukça zorlandığını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"O golde de VAR hakemi Halis hoca Lopes'in ayağına topun çarptığını gösteriyor. Ben de defalarca izledim. Bu pozisyonu izlemesi 4 dakika sürdü. Eğer yayıncı kuruluşun bu bölgelerde kameraları eksikse, VAR hakemlerine teknolojinin en son olanakları sunulmuyorsa bunun da dile getirilip Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşla iletişime geçilmesi gerekir. Bunu şundan söylüyorum, bana göre de top Lopes'in ayağına değmedi, kesinlikle değmedi. Sonuç olarak lige iyi başlamak istiyorduk olmadı. İkinci maçta bunu hemen telafi etmek istiyoruz. Rakibimiz Ankaragücü, onlar da çok iyi mücadele ettiler. Konyaspor karşısında haklı bir şekilde puan aldılar. Geçen seneki kadroyu iki oyuncu haricinde korudular. Neticede biz yolumuza bakacağız."

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman sahasında kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.